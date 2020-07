Frasi belle sulla felicità e la vita felice. Per riflettere, motivarsi, o per dedicarle a qualcuno (o come stati per Whatsapp Facebook o Instagram)

Frasi sulla felicità e la vita, due aspetti che quando vanno di pari passo rendono unica la nostra esistenza e splendidi i nostri momenti. Per questo motivo abbiamo scelto qui per voi 36 fra le più belle frasi sulla vita e la felicità. A partire dalle citazioni di personaggi storici della scienza, dello spettacolo e della cultura. Passando poi per quelle pronunciate dai cantanti o nei film. Ma non è tutto, perché anche alcune frasi tratte dal web meritano di essere riportate. Fatta questa premessa, ecco a voi le migliori, godetevele.

Frasi sulla vita e la felicità, le migliori

1- “Se vuoi una vita felice devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.”

(Albert Einstein)

2- “Felicità: ti ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già. Tristezza, va’ una canzone il tuo posto prenderà.”

(Lucio Battisti, tratta dalla canzone d’amore “La compagnia”, reinterpretata anche da Vasco Rossi)

3- “A scuola mi chiesero cosa volessi essere da grande, risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito il compito e io risposi che loro non avevano capito la vita.”

(John Lennon)

4- “C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati.”

(Sigmund Freud)

5- “La felicità è come una farfalla: se l’insegui non riesci mai a prenderla, ma se ti metti tranquillo può anche posarsi su di te.”

(Nathaniel Hawthorne)

6- “E l’estate che non passerà, si troverà una soluzione. La vita e la felicità, nessuna via, nessuna convinzione. Qui mi troverai, qualunque volta vorrai rivedermi.”

(Miche Bravi, tratta dalla canzone “La vita e la felicità”)

7- “La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio nel letto la mattina.”

(Samuel Johnson)

8- “La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice.”

(Alda Merini)

9- “Per trasmettere la felicità bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici.”

(Roberto Benigni)

10- “Il momento più felice della vita coincide con il secondo prima di mettere in bocca il miele. Quel secondo non è secondo a nessuno.”

(tratto dal cartone animato Winnie The Pooh)

11- “Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa. Per due settimane, fai un viaggio, per un anno, eredita una fortuna, per tutta la vita, trova uno scopo degno”.

(Anonimo)

12- “Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita.”

(Rita Levi Montalcini)

13- “Bimbo mi chiedi cos’è l’amore? Cresci e lo saprai. Bimbo mi chiedi cos’è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai…”

(Jim Morrison)

14- “Ad alcuni per essere felici manca davvero soltanto la felicità.”

(Stanislaw Lec)

15- “Quello che davvero muove la nostra vita è la felicità.”

(Dalai Lama)

16- “Donna Felicità, non ha l’amore. Donna Felicità, non trova viole. Gliele porteremo noi, nei cesti, nei capelli e nelle mani.”

(I nuovi angeli, tratto dalla canzone “Donna felicità”)

17- “Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa.”

(Lev Tolstoj)

18- “È impossibile rinunciare alla felicità, si può solo se non la si è mai conosciuta.”

(Fabio Volo, tratta dal libro “Le prime luci del mattino”)

19- “Il denaro non dona la felicità. Figurarsi la miseria.”

(Woody Allen)

20- “La felicità viene dall’interno. Nessuno può rendere felice una persona tranne se stesso.”

(Beyoncé)

21- “Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita.”

(Omar Khayyam)

22- “Che rumore fa la felicità? Insieme, la vita lo sai bene, ti viene come viene, ma brucia nelle vene e viverla insieme. È un brivido è una cura, serenità e paura, coraggio ed avventura, da vivere insieme, insieme, insieme, insieme, a te.”

(Negrita, tratta dalla canzone “Che rumore fa la felicità?”)

23- “Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.”

(Pablo Neruda)

24- “Non conta quanti anni vivi, ma la felicità che ti è stata regalata nel tempo che hai vissuto.”

(Anonimo)

25- “Ma tu cosa ne sai del tempo che si porta via distratto, tutto quello che hai. Quanta amarezza, la mia felicità. Volevo viverla, volevo viverla con te.”

(Emma Marrone, tratta dalla canzone “La mia felicità”)

26- “Cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami.”

(Amy Bratley)

27- “Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore.”

(Marcel Proust)

28- “Ritrovo la felicità ogni volta che vedo ridere i miei figli.”

(Anonimo)

29- “La felicità è reale solo quando condivisa.”

(tratta dal film “Into the Wild”)

30- “Alla fine della giornata, non puoi mai essere felice fino a quando non ami te stesso.”

(Lady Gaga)

31- “Chi semina amore raccoglie felicità.”

(William Shakespeare)

32- “Essere felici non è facile. E’ folle, ma è possibile. E’ musica sinfonica in discoteca.”

(Baustelle, tratta dalla canzone “La musica sinfonica”)

33- “La vita è un po’ come il jazz: viene meglio quando si improvvisa.”

(tratta da Twitter)

34- “La tristezza è passeggera, la vita è un attimo, è la felicità che se la sai gestire sarà eterna.

(tratta dal web)

35- “Non rinuncio mai alle cose che mi rendono felice. Non è egoismo, è gioia di vivere.”

(Paulo Coelho)

Vita e felicità

Da tutte queste citazioni, perfette da dedicare o usare come stati per Whatsapp Facebook o Instagram, si capisce subito quanto la felicità nella vita sia un tema importante per molti. A riprova di ciò cantanti, come nel caso di Emma o i Negrita, fino agli scrittori, come Fabio Volo, la nominano spesso e volentieri.

Ma la felicità da trovare nella vita è un tema ricorrente pure nelle frasi di famose cantanti come Beyoncè e Lady Gaga o nei film. In alcuni casi questo binomio è rivolto all’amore, verso i figli, un partner o la famiglia. In altri ancora la felicità viene proposta in chiave ironica, come nel caso della frase del regista Woody Allen. Infine, ci sono citazioni che invitano perfino riflettere chi legge.

Insomma, la vita non dovrebbe prescindere dalla felicità, questo è il filo comune che in qualche modo lega queste frasi. Detto ciò, siamo giunti al termine del nostro percorso fra le frasi più belle sulla vita felice. Non vi resta che scegliere le vostre preferite, da tenere sempre a mente per affrontare al meglio il futuro.

