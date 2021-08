Zucchine ripiene di carne video ricetta passo passo.

Ecco come cucinare zucchine ripiene con la carne cotte al forno: se segui i passaggi del video vedrai che è una ricetta facile, più di quanto pensi!

Possiamo considerare le zucchine ripiene ricetta tradizionale italiana comune a tutte le regioni: questi ortaggi si trovano ovunque tutto l’anno ma entrano soprattutto nelle ricette estive. Le idee per cucinare le zucchine non si contano, ma farcite con la carne piacciono sempre: un piatto unico che non delude mai.

In questa versione della ricetta c’è l’aglio; se non ti piace puoi farne a meno, in ogni caso considera che cuocendo al forno il suo sapore non sarà particolarmente intenso. Le tue zucchine al forno piaceranno sicuramente anche ai bambini.

Ricetta zucchine ripiene di carne

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 30 minuti. Totale: 40 minuti.

Ingredienti

400 g carne macinata (manzo o maiale)

4 zucchine

100 g di pangrattato

1 uovo

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine di oliva

Sale

Noce moscata

Procedimento, come preparare le zucchine ripiene

Preriscalda il forno a 180 °C. Ungi il fondo di una teglia capiente, eventualmente foderato con carta da forno. Con un coltello priva le zucchine delle estremità, quindi tagliale in due per il lungo. Utilizza un levatorsoli per scavare l’interno delle zucchine, creando delle “barchette”. Disponile affiancate nella teglia. Ora prepara il ripieno. Sbuccia l’aglio, dividilo a metà e privalo del germe, la cosiddetta “anima”. Poi affettalo sottilmente e tritalo: dovrà “sparire” nel ripieno. Trasferisci l’aglio in una ciotola e aggiungi l’uovo, sbattendolo leggermente. Unisci la noce moscata, il sale e l’olio nelle quantità che preferisci (non esagerare). Unisci la carne macinata. Mescola fino a ottenere un composto uniforme, quindi inizia ad aggiungere il pangrattato poco per volta, finché avrai raggiunto una consistenza soda che ti permetta di formare facilmente delle polpette con le mani. Comprimi l’impasto con le mani e con il coltello incidilo a croce, in modo da dividerlo prima in 4, poi in 8 parti uguali. Con le mani raccogli una delle 8 parti e crea un cilindro. Adagialo in una delle zucchine. Continua fino a riempire tutte le zucchine ed esaurire il ripieno. Inforna per 30 minuti. Servi due mezze zucchine a testa, accompagnandole a piacere, per esempio con spinaci novelli e champignon.

Le zucchine adatte per la cottura in forno

Per cuocere le zucchine al forno in modo che rimangano sode e saporite è meglio scegliere zucchine verdi abbastanza grandi, evitando le tenere zucchine novelle che potrebbero disfarsi durante la mezz’ora di cottura.

Zucchine ripiene, quale carne usare?

Per cucinare le zucchine ripiene si possono usare tipi diversi di farcia a seconda dei gusti e dell’apporto calorico previsto.

Per farcire le zucchine in modo più leggero puoi preferire la carne di manzo, mentre con quella di maiale saranno più gustose, ma anche più grasse.

Mescolare due qualità diverse di carne è una buona opzione. I tempi di cottura non cambiano, ma potrebbe variare la quantità di pangrattato necessaria.

Come accompagnare le zucchine ripiene

Le zucchine con la carne sono un piatto unico, si possono accompagnare semplicemente con altre verdure fresche per compensare la temperatura.

Per farne un vero e proprio pasto l’ideale è però accompagnarle con un cuscus semplice che prenda il ruolo del “pane” per questa pietanza. Prepararlo è molto facile e veloce, basterà seguire le istruzioni sulla confezione.

Come si conservano le zucchine ripiene

Le ricette con zucchine ripiene si possono conservare in frigo per 24 ore e si possono consumare calde o fredde. Sono ideali per un picnic o un pranzo all’aperto, anche perché data la forma della pietanza si trasportano comodamente nei classici contenitori rettangolari.

Ora hai imparato come si cucinano le zucchine al forno con ripieno di carne, piaceranno di sicuro! Se hai trovato utile questo video, continua a seguire il canale.

