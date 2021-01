La polenta con gamberi e carne maiale in umido rivoluziona il concetto di polenta di pesce: ecco la ricetta di questo piatto invernale da provare!

Benché sia un ingrediente di tante pietanze classiche, anche per la polenta ricette sfiziose e facili non sono certo proibite, anzi: ben venga qualche novità come questa ricetta terra e mare da preeparare con la polenta gialla o bianca.

Rispetto alla tradizionale polenta con pesce in umido, qui abbiamo saporiti crostacei e carne di maiale a cottura veloce, che insieme sono appetitosi e colorati, e creano un piatto unico davvero da sperimentare. Ecco come si fa.

Ingredienti per 4-6 persone

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 15 minuti. Totale: 25 minuti

200 g di polenta istantanea gialla o bianca

200 g di straccetti di maiale (arista)

code di gambero sgusciate (6-8 per ogni commensale)

vino bianco

olio extravergine di oliva

sale

pepe

erbe aromatiche per completare

Ricetta polenta con gamberi e carne di maiale in umido

Preparate la polenta istantanea seguendo le istruzioni riportate sulla confezione: portate a bollore l’acqua leggermente salata, quindi aggiungete la farina a pioggia, mescolando continuamente, e completate la cottura a fiamma bassa, sempre mescolando.

Vedi la nostra semplice guida: Come cuocere la polenta senza sbagliare

Quando la polenta è cotta, tenetela in caldo e occupatevi del condimento.

In una padella o un wok fate scaldare poco olio. Aggiungete le code di gambero e gli straccetti di maiale, insieme, e fateli saltare a fiamma vivace per 1 minuto.

Sfumate con una spruzzata di vino, quindi abbassate la fiamma e completate la cottura per 2-3 minuti.

Regolate di sale e pepe.

Distribuite la polenta calda nei piatti, aggiungete il condimento, completate con le erbe aromatiche preferite tritate al momento e servite la pietanza fumante.

La variante golosa

Aggiungete nella cottura della carne con i gamberi un poco di salsa Worcester (in questo caso non salate la pietanza prima di unire la salsa: potrebbe non essere necessario!).

VEDI ANCHE