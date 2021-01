Come la fare pasta con cime di rapa e le acciughe in modo semplice e veloce. Guarda la nostra ricetta con foto

La pasta e cime di rapa con acciughe in salsa piccante è la ricetta che vi propongo oggi. Si tratta di un primo piatto appetitoso, ma altrettanto facile da preparare, e che richiede solo un pochino di attenzione nella preparazione della salsa.

Vediamo come cucinare la pasta con cime di rapa in mezz’ora. Ecco la ricetta passo dopo passo e gli ingredienti da usare per preparare questo saporito primo piatto invernale.



Ricetta pasta e cime di rapa con salsa di acciughe piccanti

Tempo di preparazione : 15 minuti. Cottura: 30 minuti

Ingredienti per 2 porzioni

500 gr. di cime di rapa

200 gr. di pasta

6 alici sott’olio piccanti al peperoncino

2 cucchiai di cipolla tritata

1 cucchiaio di basilico tritato (facoltativo)

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di aceto di mele

qualche goccia di salsa di soia

sale q.b.

Preparazione pasta con cime di rapa e acciughe

Lessate le cime di rapa per 15 minuti in acqua bollente salata.

Nel frattempo pelate la cipolla, affettatela a rondelle sottili e mettetela in una padellina antiaderente. Aggiungete i filetti di acciughe al peperoncino insieme ad un paio di cucchiaini dell’olio di conserva.

A fuoco lento fate sciogliere le acciughe. Unite un cucchiaino di aceto di mele e un mestolo di acqua bollente di cottura della verdura. Date una mescolata e spegnete il fuoco.

Scolate le verdure, riportate a cottura e calate la pasta.

Cuocete la pasta al dente. Foderate i piatti individuali con le verdure.

Disponeteci sopra la pasta. Infine condite con la salsa piccante e spolverizzate con il prezzemolo tritato (facoltativo).

Servite ben calda la pasta e cime di rapa alla salsa piccante.

Consigli per pulire le cime di rapa

Pulite bene le cime di rapa dividendo le foglie grosse e più dure dai fiori e dai gambi. Per questo piatto utilizzate i fiori che sono più saporiti e pastosi.

Se usate una pasta corta tagliate a pezzetti le cime di rapa una volta lessate. Se invece usate una pasta lunga come vermicelli, bucatini, spaghettoni etc. cercate di tagliarle per il lungo seguendo il verso del gambo dei fiori.

VEDI ANCHE: Bucatini con cime di rapa e vongole

La salsa si presenta con aspetto grossolano e molto saporoso. Se la desiderate più fine, frullatela con un mix ad immersione in modo da ottenere una salsa morbida e omogenea per condire la pasta con cime di rapa.

VEDI ANCHE Cime di rapa stufate. La ricetta pugliese