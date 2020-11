La pasta con carciofi e guanciale credo sia uno dei piatti più saporiti e appaganti della nostra cucina italiana. Semplice e veloce da preparare, questa pasta con carciofi è un primo piatto gustoso leggero e sfizioso

Pasta fresca carciofi e guanciale – Per rendere la ricetta più fresca, leggera e digeribile con un sapore discretamente agrumato, ho lessato prima i carciofi nella loro acqua acidulata col succo di limone e poi ho utilizzato sempre la stessa acqua per cucinare la pasta.

Pasta carciofi e guanciale veloce

La pasta fresca, poi, assorbirà e si avvolgerà di condimento e il pecorino grattugiato ne favorirà la mantecatura dando vita ad un primo piatto eccellente e molto goloso. E ora volate in cucina e in una mezz’ora servirete in tavola la vostra squisita pasta con carciofi e guanciale. Ecco la ricetta con foto.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr. di orecchiette fresche

150 gr. di guanciale a dadini

2 grossi carciofi

5 cucchiai di pecorino grattugiato

1 bicchiere di vino bianco secco

1 cipollotto fresco di tropea

il succo di mezzo limone

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

pepe verde q.b.

sale q.b.

Ricetta pasta corta carciofi e guanciale

Pulite i carciofi, lavateli bene, tagliateli a spicchi e metteteli in una ciotola con acqua fredda dove avrete aggiunto il succo di mezzo limone. Lasciate a bagno per una mezz’oretta e poi trasferite acqua acidulata e carciofi in una casseruola e mettetela sul fuoco. Portatela a bollore, salate e poi lasciate cuocere per 6 minuti.

Nel frattempo pelate il cipollotto rosso di Tropea e affettatelo finemente. Mettetelo in una padella antiaderente ampia insieme all’olio extravergine di oliva e fatelo appassire. Quindi bagnate con il vino bianco, mescolate e aggiungete il guanciale tagliato a dadini.

Alzate leggermente la fiamma, mescolate bene e dopo 1 minuto, unite gli spicchi di carciofi trasferendoli direttamente dalla casseruola di lessatura alla padella del condimento. Conservate l’acqua di cottura e portatela a bollore aggiungendo altra acqua se necessario. Mescolate carciofi e guanciale, aggiustate di sale e lasciate insaporire per un paio di minuti. Poi spegnete il fuoco.

Tuffate la pasta nell’acqua di lessatura dei carciofi che ormai avrà raggiunto l’ebollizione dopo aver aggiustato di sale. Lasciatela cuocere al dente e poi trasferitela nella padella insieme ad un paio di mestolini della sua acqua di cottura bollente.

Mescolate la pasta al condimento e spegnete il fuoco.

Aggiungete il pecorino grattugiato e mescolate bene facendo mantecare alla perfezione.

Dopo un minuto, distribuite la pasta con carciofi e guanciale su piatti individuali. Spolverizzate con pepe verde appena macinato e servite in tavola ben caldo! Buon appetito!!!

Consigli pasta carciofi e guanciale

Questo piatto squisito ed irresistibile ha la sua peculiarità nella scelta della pasta, importantissima per la riuscita straordinaria della ricetta. Corta o lunga, impastata con le uova oppure con la semola non importa: quello che importa è che sia fresca in modo da assorbire nel suo impasto, non ancora essiccato, il sapore della parte liquida del sugo, mentre la parte ruvida esterna si lascerà avvolgere dalla parte solida e più consistente del condimento.

Io ho scelto le orecchiette pugliesi fresche perchè hanno una superficie esterna ruvida e assorbente e una zona concava che accoglie il condimento ma potete usare anche altra pasta fresca come pici toscani, scialatielli, trofie, tagliatelle, pappardelle etc.

Per anticipare i tempi potete usare carciofi surgelati oppure cuori di carciofo freschi puliti e confezionati in vaschetta. In entrambi i casi metteteli a bagno in acqua acidulata e poi seguite le istruzioni della ricetta: pasta e condimento ringrazieranno!

Se volete realizzare la ricetta nella maniera tradizionale, fate lessare i carciofi in acqua salata e poi in quell’acqua cucinate la pasta ma senza aggiungere succo di limone.

