Melanzane ripiene in padella. Ricetta semplice, veloce e gustosa

Melanzane ripiene in padella, ricetta veloce passo passo con foto.

Cucinare le melanzane ripiene in padella permette di preparare un piatto unico senza accendere il forno, in meno di 30 minuti. Scegliete questa fra le ricette estive con le melanzane se volete gusto, equilibrio e praticità.

Senza spendere troppo e senza fatica potrete preparare in casseruola delle ottime melanzane con prosciutto cotto, formaggio, pangrattato e salsa di pomodoro. Tutti ingredienti tipicamente mediterranei!

Ricetta. Come fare le melanzane ripiene in padella

Ingredienti per 2-4 persone

2 grosse melanzane

1 cipollotto

½ carota

100 g di prosciutto cotto sgrassato

180 g di formaggio stagionato (Montasio)

100 g di passata di pomodoro

80 g di pangrattato

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe nero

Ricetta melanzane ripiene in padella. Procedimento

Mondate il cipollotto; private la carota delle estremità e pelatela. Tritate grossolanamente i due ortaggi per ottenere la base per il soffritto.

Private le melanzane del picciolo e dividetele a metà per il lungo. Con un levatorsoli, svuotatele completamente in modo da ottenere 4 “barchette” dello spessore di poco più di 1 cm.

Riducete la polpa delle melanzane a dadini, quindi raccoglietela in una ciotola e mescolatela con il pangrattato. Salate leggermente.

Riempite ciascuna melanzana con la sua polpa, pressando leggermente con le mani.

In una casseruola ampia con i bordi alti fate soffriggere la carota e il cipollotto con 3 cucchiai di olio. Aggiungete la passata di pomodoro e ½ bicchiere d’acqua.

Quando la salsa riprende il bollore, disponete le melanzane nella padella, bagnandole con un poco del sugo. Coprite con un coperchio, abbassate la fiamma e fate cuocere per circa 15 minuti (controllate di tanto in tanto).

Nel frattempo, riducete a pezzetti il formaggio e il prosciutto.

Disponete il formaggio e il prosciutto sopra le melanzane dopo 15 minuti di cottura, coprite e fate cuocere per altri 3-5 minuti. Infine, togliete il coperchio e, se necessario, proseguite la cottura a fiamma vivace finché il sugo si sarà asciugato.

Disponete delicatamente le melanzane sul piatto da portata, completate con abbondante pepe macinato al momento e un filo d’olio. Servite le melanzane al prosciutto cotto e formaggio calde o tiepide.

Quali scegliere per le barchette di melanzane

Per ottenere delle melanzane ripiene in umido che non si disfino in cottura scegliete la classica ovale nera che si trova facilmente al supermercato ed è anche particolarmente economica.

Questa ricetta si può preparare anche con le melanzane tonde, ma è più difficile controllare la cottura della farcia.

Vedi anche: Tipi di melanzane, quali sono e come cucinarle

La variante

In questa versione sono proposte delle melanzane ripiene intere al sugo di pomodoro, ma è possibile prepararle anche senza la salsa: sostituite la passata di pomodoro con un mestolo di brodo vegetale e otterrete delle ottime melanzane prosciutto e formaggio in bianco.

Riciclare gli avanzi

Se le melanzane sono molto carnose, nel momento in cui cercate di rimettere la polpa tagliata a dadini nell’incavo dell’ortaggio potrebbe avanzarvi un po’ di ripieno. Non buttatelo!

Potete passarlo in padella con poco olio e aggiungerlo a un sugo o usarlo come ingrediente di ottime polpette vegetali, mescolandolo con ceci lessati, pangrattato, uovo e spezie.

Come conservare le melanzane ripiene

Le melanzane a barchetta trattengono acqua, quindi una volta fredde si conservano per 24 ore in frigorifero, ma è meglio evitare opzioni come congelare le melanzane ripiene e poi scongelarle: tendono infatti a perdere consistenza. In compenso estratte dal frigo e riscaldate sono deliziose!

Cosa abbinare alle melanzane ripiene in padella

Anche se propriamente è un piatto unico senza carne, questa pietanza contiene il prosciutto cotto e il formaggio ed è quindi ricca e nutriente.

La cosa migliore è abbinarla con fette di pane rustico leggermente tostate, che non sovrasteranno il gusto della ricetta.

Ora conosci un modo alternativo di cucinare le melanzane ripiene, provale e raccontaci com’è andata!

