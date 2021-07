Ricetta salmone, ravanelli e pomodori. Un’ottima ricetta fresca, ecco come si prepara!

Questa insalata di salmone fresco ravanelli e pomodori è un piatto estivo sano e veloce. Come preparare questa pietanza e gli ingredienti che servono puoi vederli nella ricetta passo passo.

Quando in estate non sai cosa cucinare per il pranzo o per la cena o non hai voglia di stare ai fornelli, le ricette veloci sono la soluzione. Questo piatto freddo con salmone grigliato e pomodori ad esempio, è una buona idea per portare a tavola in poco tempo un piatto fresco, leggero e salutare da servire come unica portata o volendo come antipasto estivo.

Ricetta insalata di salmone, ravanelli e pomodori

Preparare questa ricetta a base di pesce e verdure è assai facile anche per chi non è esperta in cucina. Vediamo cosa occorre e come si fa.

Ingredienti per 2 porzioni

Un trancio di salmone fresco

Ravanelli puliti

Insalata di spinaci freschi in busta

Pomodorini pachino

Olio extra vergine di oliva

Sale q.b

Pepe nero macinato

Come fare l’insalata con salmone fresco ravanelli e pomodori

1

Lavate i pomodorini e tagliateli a metà

2

Pulite i ravanelli e tagliateli con l’affettatrice mandolina

3

Lavate gli spinaci anche se li acquistate in busta già puliti, e asciugateli bene con la carta assorbente da cucina.

4

Ora disponete le verdure su un piatto da portata, salate condite con poco olio e mescolate bene.

5

Per preparare questa ricetta il salmone deve essere fresco e cotto sulla piastra o alla griglia. Fate riscaldare la piastra quindi cuocete il pesce per circa 3 o 4 minuti per lato. Quando sarà cotto togliete dal fuoco il salmone.

6

Togliete la pelle dal pesce, tagliatelo a scaglie e unitelo alle verdure.

7

Spolverate con il pepe macinato e condite con un filo di olio l’insalata di salmone fresco con ravanelli e pomodori. Quindi servite a tavola.

Salmone fresco quale scegliere

Quali caratteristiche deve avere il salmone fresco e come distinguere la qualità. Come per tutti i pesci anche per l’acquisto del salmone bisogna fare attenzione. La carne deve essere soda, attaccata alla lisca del pesce e soprattutto si deve sentire il profumo del mare.

