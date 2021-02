La ricetta di oggi gnocchi e broccoli gratinati è un primo piatto eccellente, veloce e saporito.

Come per molte paste al forno anche per questa ricetta gli ingredienti principali vengono cucinati separatamente e poi uniti nella gratinatura. In questo modo entrambi conserveranno le loro caratteristiche uniche di sapore e consistenza. Inoltre i broccoli rimangono morbidi mentre gli gnocchi, seppur gratinati restano comunque soffici.

Vi lascio la ricetta con le foto passo passo

Tempo di preparazione 15

Tempo di cottura 18

Ingredienti per 4 persone:

600 gr. di broccoli

500 gr. di gnocchi freschi di patate

200 gr. di mozzarella fiordilatte

60 gr. di burro

500 gr. di gnocchi freschi di patate 200 gr. di mozzarella fiordilatte 60 gr. di burro Oppure al posto del burro:

4 cucchiai di latte o di acqua tiepido

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

mezzo cucchiaio di olio extravergine di oliva

Come cucinare gnocchi e broccoli gratinati

Lessate i broccoli interi e lavati per 10 minuti in acqua bollente salata.

Estraete dalla pentola e fate scolare bene conservando la loro acqua di cottura e poi riportandola subito a bollore perchè verrà utilizzata per la cottura degli gnocchi. Quindi tagliate i broccoli in cimette. Ungete leggermente il fondo e i bordi di una pirofila tirando una nocciola di burro fuso con un pennello. Disponete le cimette di broccolo una accanto all’altro formando uno strato compatto.

Sistemateci sopra in uno strato tutta la mozzarella tagliata a fettine sottili e tenete la pirofila al caldo.

Nel frattempo lessate gli gnocchi, scolateli come affiorano dall’acqua, scolateli e versateli in una terrina capiente dove avrete fatto fondere il burro. Mescolateli bene e delicatamente e aggiungete il grana grattugiato.

Mescolate ancora e versateli sopra alla mozzarella fusa distribuendoli sia nel centro che sui bordi. Infine spolverizzateli velocemente e leggermente con il pangrattato e poi infornate per 5 minuti a 200 gradi o finchè si sarà formata una crosticina dorata sulla superficie degli gnocchi.

Estraete dal forno la pirofila, lasciate riposare per 5 minuti e poi servite in tavola gli gnocchi e broccoli gratinati.

Consigli e varianti per cucinare gli gnocchi con broccoli

Se non desiderate utilizzare il burro, potete fare una crema a base di latte e formaggio grana grattugiato insieme a mezzo cucchiaio di olio extravergine di oliva. Mescolate bene stemperando l’olio extravergine di oliva e amalgamando il formaggio. Quindi condite gli gnocchi e proseguite seguendo la preparazione della ricetta.

VEDI ANCHE: Pasta con broccoli ricette

Fate lessare i broccoli solo per 10 minuti altrimenti durante la cottura al forno, perderebbero la consistenza.

Potete trovare gli gnocchi già pronti al supermercato nel banco frigo oppure dal panettiere o al pastificio. Potete anche realizzarli voi stessi a casa. Per questa ricetta sono preferibili gli gnocchetti piccoli che si distribuiscono bene sulla superficie delle verdure e creano la loro crosticina dorata in maniera uniforme.

VEDI ANCHE: Gnocchi alla triestina