Come cucinare i funghi champignon al forno con la mozzarella? Ecco una ricetta con foto step by step facile facile per preparare questo gustoso piatto autunnale con i funghi.

I funghi champignon al forno con mozzarella sono un secondo piatto gustoso ed economico da servire direttamente con la pirofila di cottura in teccacotta per mantenere più a lungo il calore della pietanza. La nota originale della ricetta di oggi, è l’aggiunta di salatini fatti in casa che accompagnano perfettamente questo piatto e vengono serviti in ciotole di legno.

Ecco come si prepara questa ricetta a base di funghi formaggio e salatini.

preparazione 10 minuti

cottura 40 minuti

totale 50 minuti

Ingredienti per 2 persone

1 conf. Di pasta sfoglia

semi di sesamo a piacere

300 gr. di funghi champignon

200 gr. di filone di mozzarella

1 cipolla rossa media

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiaini di olio extravergine di oliva

sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione ricetta champignon al forno mozzarella e salatini

Preparate prima i salatini – Stendete la pasta sfoglia su di una placca da forno. Spennellatela con acqua e poi tagliatela con la rotella per ravioli oppure con formine creando forme a piacere. Infine spolverizzatela con i semi di sesamo e infornate a 200 gradi per 10 minuti oppure finchè i salatini si saranno dorati e gonfiati. Estraete dal forno.

Pulite i funghi e affettateli. Versate l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. Unite la cipolla e fatela rosolare a fiamma bassa per 1 minuto. Poi unite gli champignon e lasciateli stufare a fiamma moderata per una decina di minuti. Poi spegnete il fuoco.

Prendete due piccole pirofile e ungetene ognuna con 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva stendendolo bene. Quindi in ogni pirofila mettete metà dei funghi a disposizione insieme al loro fondo di cottura. Condite con sale e pepe appena macinato e mescolate velocemente con un cucchiaio di legno.

Adagiate sopra i funghi di ogni pirofila 1 fetta da 100 gr. di mozzarella per pizza.

Infornate a 180 gradi lasciando cuocere per 20 minuti o finchè la mozzarella si sarà fusa. Servite in tavola ben caldo e direttamente con la pirofila, adagiando sulla mozzarella fusa uno o più salatini al sesamo. Buon appetito con i nostri funghi champignon al forno con mozzarella !!!

Consigli e varianti



La tipologia dei funghi è a vostra scelta in quanto è un piatto che volendo può essere realizzato tutto l’anno. Infatti in autunno lo potrete gustare come una prelibatezza realizzandolo con pioppini, chiodini, funghi misti, finferli etc. mentre durante il resto dell’anno, utilizzando gli champignon, questa ricetta diventa una golosa alternativa al solito secondo piatto di carne.

Alla mozzarella preferite il filone di mozzarella fiordilatte oppure formaggi come scamorza o ancora provola silana in quanto si fonderanno ma senza sciogliersi rimanendo morbidi ma consistenti.

