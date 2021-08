Gazpacho andaluso. Ricetta leggera della zuppa di pomodoro freddo

La ricetta originale del gazpacho andaluso in versione tradizionale ma più leggero e liquido. Ecco come fare la zuppa di pomodoro freddo light secondo la tradizione spagnola.

Esistono diverse versioni del del gazpacho andaluso. Ma come ogni pietanza anche questa ricetta estiva ha le sue varianti. Quella che vi proponiamo oggi prende spunto da un ricettario spagnolo ed è stata preparata senza il pane.

Ecco come farle questa zuppa di pomodoro in versione light da servire come primo piatto freddo.

Tempo di preparazione 15 minuti

Ingredienti per 4 persone

600 gr di pomodori rossi ben maturi

1 cetriolo

160 gr di peperoni verdi

1 cipolla

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio di oliva

4 cucchiai di aceto di mele

1 cetriolo 160 gr di peperoni verdi 1 cipolla 1 spicchio di aglio 2 cucchiai di olio di oliva 4 cucchiai di aceto di mele Foglie di menta fresca

Sale

Preparazione ricetta gazpacho andaluso leggero

1) Lavate i pmodori e fateli sbollentare per qualche minuto in acqua bollente

2) Sbucciateli e togliete i semi

3) Lavate i peperoni togliete tutti i semi e filamenti. Quindi tagliateli a pezzetti

4) Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a cubetti

5) Mondate la cipolla e tritatela

6) Sbucciate l’aglio e fatelo a fettine

7) Versate tutte le verdure dentro l’insalatiera. Salate e lasciate insaporire per circa 10 minuti

8) Ora frullate le verdure per circa 3 minuti. Aggiungete 6 bicchieri di acqua fredda, l’olio, l’aceto e continuate a frullare fino a quando la crema di pomodoro diventa una purea.

9) Ora mettete in frigo per circa 2 ore. Il gazpacho deve essere ben freddo prima di gustarlo

10) Versate la zuppa di pomodoro nei bicchieri decorate con foglie di menta e servite a tavola accompagnato da verdure fresche tagliate a bastoncini.

VEDI ANCHE: