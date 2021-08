Gelato all’avocado. Ricetta facile senza gelatiera

Ricetta velocissima per gelato all’avocado con banana e lime

Gelato all’avocado. Un gelato cremoso, sano e semplicissimo da preparare usando pochi ingredienti e senza bisogno della gelatiera. Vediamo come preparare un ottimo gelato all’avocado.

Ricetta gelato all’avocado da fare in casa (senza gelatiera)

Ingredienti:

2 avocado maturi

4 banane mature

1 lime

miele o zucchero

scaglie di cioccolato o cocco rapé (facoltativo)

Preparazione gelato avocado, banana e lime

1. Anzitutto tagliamo a fettine abbastanza sottili le banane, poi riponiamole in un contenitore e mettiamole nel freezer per una notte in modo che si congelino.

2. Tagliamo a pezzi l’avocado e mettiamolo nel frullatore.

3. Aggiungiamo un po’ di miele o zucchero a seconda del nostro gusto. Tenete conto che le banane già di per sé sono piuttosto dolci, quindi chi non ama gelati troppo dolci può evitare di aggiungere lo zucchero.

4. Aggiungiamo il succo di un lime

5. Aggiungiamo infine le banane ancora congelate e facciamo andare il frullatore fino ad ottenere un composto omogeneo.

6. Il gelato all’avocado è già pronto! Se vogliamo, possiamo servirlo guarnendolo con delle scaglie di cioccolato fondente o del cocco rapé per renderlo più invitante.

Un gelato all’avocado facile e veloce (e anche vegan)

Come abbiamo visto, preparare questa ricetta è davvero facilissimo. Si tratta inoltre di un gelato adatto sia a chi segue una dieta vegan, perché non contiene né latte né uova, che ai celiaci, perché non contiene glutine.

Un ultimo consiglio per i più golosi: volendo si può anche aggiungere nel composto anche un po’ di latte di cocco (quello che viene venduto in lattina). Il gelato risulterà così ancora più cremoso.

