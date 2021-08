Hummus di ceci in scatola semplice. Ricetta

Lo hummus è un delizioso antipasto a base di ceci, un classico della cucina israeliana diffuso in tutti i paesi arabi, le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

La ricetta originale di questa crema di ceci prevede che questa particolare salsa venga aromatizzata con olio di oliva, aglio, succo di limone e paprica, semi di cumino, da gustare con preferibilmente con pane azzimo o quello Pita.

Nella cucina mediterranea lo hummus può essere usato come condimento per le verdure crude che noi usiamo per il pinzimonio, come sedano, ravanelli carote carote o finocchi.

Tuttavia questa deliziosa crema a base di ceci è talmente versatile che potete sbizzarrirvi con gli abbinamenti. A esempio potete servire la salsa su una bruschetta insieme a fette di avocado e pomodorini.

O in alternativa potete sempre preparare una cena con piatti tipici della cucina araba come l’insalata Tabulè o anche servirla con spiedini di agnello alla brace.

Ingredienti:

400 gr di ceci cotti senza pelle

3 cucchiai di salsa tahina o pasta di sesamo (se non si trova frullare 3/4 cucchiai di semi di sesamo con un po’ olio)

2 spicchi di aglio

Il succo di 1/2 limone

1 cucchiaino di cumino in polvere

Qualche foglia di menta

60 cc di olio d’oliva sale e pepe

Paprika dolce per decorare

Hummus come preparare la ricetta originale

Frullate insieme tutti gli ingredienti. se la crema fosse troppo densa aggiungere un pochino d’acqua e continuare a frullare fino a quando la salsa non diventa liscia ed omogenea.

Spolverate con poca paprika decorate con foglie di menta e servite l’hummus freddo.

Consigli e varianti per preparare l’hummus

La versione originale di questa ricetta contempla la salsa tahina, se non la trovate preparatela in casa Basta frullare 3/4 cucchiai di semi di sesamo con un po’ olio. Se non amate il sesamo evitate di aggiungere la tahina.

E infine esiste una ulteriore variante dell’hummus di ceci, quella light senza aglio adatta a chi è allergico o a chi non tollera il sapore forte dell’aglio crudo.

