Cake salato di ricotta con zucchine e salame, morbidissimo

Il plum cake salato farcito con zucchine ricotta e salumi è l’antipasto perfetto da servire per una cena informale o per un buffet.

La ricetta di questo cake salato e morbido, è piuttosto facile da realizzare basta seguire il procedimento passo passo. Ecco come fare a casa questa pietanza saporita ed economica.

Tempo di preparazione 15 minuti Cottura 30 minuti

Ingredienti:

300 g di Farina 00

300 g di ricotta fresca

250 g zucchine

80 gr di salame tagliato a fette sottili

3 uova

1 bustina di lievito per torte 1 bustina di zafferano

1 cucchiaio d’olio evo

Timo

Sale & pepe

10 olive nere denocciolate

Ricetta plume cake salato con zucchine e ricotta

Lavate e mondate le zucchine e tagliatele a rondelle sottilissime.

Battete le uova e unite poco alla volta la farina setacciata con il lievito.

Ora unire la ricotta e il zafferano al composto di farina e uova, e amalgamate il tutto

Aggiungete le fettine di salame, le zucchine a rondelle l’olio, e mescolate bene.

A questo punto regolate di sale, spolverate con il pepe e aggiungete le foglie di timo.

Trasferite l’impasto in uno stampo da cake imburrato e infarinato e sulla superficie disponete le olive nere.

Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa.

Servite il Cake salato tagliato a fette tiepido o freddo, accompagnato da un buon bicchiere di vino prosecco.

Come conservare il plum cake salato

Come molte torte rustiche anche questa ricetta se avanza si conserva in frigo per due giorni coperto da una pellicola alimentare. Per mangiarlo dovete comunque tirarlo fuori dal frigo almeno 30 minuti prima e lasciarlo riscaldare a temperatura ambiente.

