Come piegare maglie e maglioni per guadagnare spazio e tenerli in ordine? Consigli utili per la casa che ti fanno risparmiare tempo tutti in un video.

Come piegare i maglioni: hai mai pensato che per evitare di impazzire con il cambio di stagione la soluzione fosse nel modo di piegare le maglie?

Lo so: maglioni e maglioncini ti si accumulano, si spiegazzano, e se devi prenderne uno da sotto la pila ti cade tutto addosso.

Migliorare però è facile! Se per te tenere in ordine gli armadi è un dramma, ecco un video tutorial realizzato dalla Professional organizer Marta Ferro che insegna come piegare i maglioni velocemente e in modo che stiano sempre in ordine.

Come piegare i maglioni passo passo

Io ho risolto il disordine seguendo queste istruzioni video di come piegare le maglie di lana: il sistema funziona, è facile ed efficace, perciò te lo voglio consigliare.

Tenere in ordine l’armadio invernale per me è diventata una passeggiata!

Come piegare bene maglie e maglioni: istruzioni

Distendi il maglione su un piano, a “faccia in su”. Immagina di dividerlo in tre parti (lato destro, lato sinistro e centro). Prendi la parte destra del maglione e piegala “a libro” verso il centro, fino a coprire la parte centrale. Ripiega la manica destra all’indietro (fino a toccare il margine dx del maglione), e poi ad angolo verso il basso. Ora tutto il lato destro copre il centro del maglione. Ripeti le operazioni 3 e 4 dal lato sinistro: piega verso il centro, ripiega la manica verso sx e poi verso il basso. I lati esterni del maglione sono ora sovrapposti. Ora piega il maglione a metà verso l’alto, fermandoti un po’ prima di raggiungere la cima. Piega ancora a metà, questa volta fino in cima. Ora il tuo maglione somiglia a un “rotolo” che rimane fermo al suo posto anche se lo lasci andare, e che potrai riporre senza che si sciupi.

Al primo tentativo i maglioni arrotolati potranno non essere “perfetti”, ma con un minimo di pratica ti assicuro che diventerà automatico.

Potrai applicare lo stesso metodo per piegare le maglie a manica lunga e le felpe, incluse quelle dei bambini.

Consigli e trucchi utili per tenere in ordine maglie e maglioni

Ora che hai imparato a piegare le maglie pesanti devi pensare a come sistemarle.

La cosa migliore è riporle nei cassetti, su un solo strato.

Se hai un armadio senza cassetti ma solo con i ripiani, puoi usare delle scatole basse facili da estrarre, ed eventualmente impilarle con degli organizzatori per armadi, in modo che sia comodo prenderle.

Dividi i maglioni in base all’uso, raggruppando per esempio quelli che porti solo in casa, quelli che usi al lavoro, quelli che indossi per uscire la sera…

Se ti sembra di avere tanti, troppi golfini, probabilmente… è vero. Prova a fare una cernita e disfati dei capi che non indossi da almeno un anno, non ti stanno più bene, sono fuori moda (ovvero, fai decluttering!).

Come arrotolare le maglie e maglioni secondo Marie Kondo

Questo metodo salvaspazio per piegare i maglioni arrotolati in verticale è stato sviluppato dai professional organiser ispirandosi a Marie Kondo, ideatrice di tanti trucchi per tenere in ordine la casa.

Le sue indicazioni (per quanto riguarda la camera da letto e la cabina armadio) si concentrano molto sull’organizzazione degli armadi, e quindi anche su come piegare le magliette, calzini, canottiere eccetera in modo che stiano a posto sempre.

Prova ad applicare il tutorial di Marta Ferro su come piegare i maglioni e facci sapere se ti sei trovata bene!