Ikea, colori luminosi, arredi outdoor e indoor per un’estate diversa da vivere anche in casa ma in pieno relax senza farsi mancare la musica. Le novità del catalogo Ikea estate 2020.

Ikea estate, arredi che si adattano sia in soggiorno sia in terrazzo, librerie vestite di piante, tessuti dalle fantasie floreali ed esotiche, un’amaca che trova il suo spazio domestico con la musica preferita in sottofondo. Sono queste le principali novità della nuova collezione arredi tessuti e accessori proposti da Ikea per la stagione estiva 2020

Ikea estate 2020 mobili e tessuti da interno

Tessuti fantasia con stampe esotiche piante e fiori contribuiscono a dare un tocco diverso più estivo alla camera da letto. Ecco come

L’amaca è abbasaanza impegnativa richiede uno spazio all’esterno abbastanza grande, ma secondo gli arredatori di Ikea basta cambiare il colore per renderlo un arredo funzionale da posizionare all’interno della casa.

Qualunque angolo di una casa può essere trasformato anche con piccoli accorgimenti, al riguardo il colosso di arredamenti svedese ci mostra come BILLY la libreria più famosa del marchio Ikea può cambiare aspetto e diventare un angolo green. Basta cambiare le altezze dei ripiani e posizionare delle piante così come vediamo in foto.

La collezione Ikea mobili da esterno

La nostra estate sarà imprevedibile e insolità, la normalità a cui eravamo abituati non c’è più. Per molti di noi la casa è il luogo in cui si lavora, ci si rilassa e per qualcuno rappresenta il luogo dove trascorrerà le vacanze.

Da qui nasce questa linea di nuovi arredi funzionali adatti per rendere accogliente e belle terrazze o giardini. La collezione SJALLAND mobili da esterno di Ikea e realizzata alluminio e legno.

La soluzione di puntare su una panca per mettere piante rampicanti è particolarmente bella e adatta anche a chi ha piccoli spazi esterni o balconi stretti.

E infine c’è la musica, perché l’estate da sempre ci invita ad ascoltare le nostre canzoni preferiti . Quest’anno sarà diverso non ci saranno i concerti, ma la musica si le canzoni e i tormentoni estivi non ci abbandonano. Al riguardo il catalogo Ikea ci propone un oggetto di design: la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi integrata realizzata in collaborazione con SONOS.

Queste sono le novità del catalogo Ikea estate 2020, quale tra queste soluzioni d’arredo vi sono piaciute di più?

