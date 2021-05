H&M Home, dai mobili in legno e vimini, ai tessuti agli arredi per l’esterno fino alla collezione firmata da Diane von Furstenberg, ecco 9 pezzi di design per rinnovare la casa senza cambiare i mobili.

H&M Home la collezione primavera estate 2021, presenta colori neutri e stampe vivaci, mentre tra i mobili il protagonista del 2021 è il ritorno del rattan associato al legno. In aggiunta per una casa dallo stile glam chic c’è la bella collezione firmata dalla stilista Diane von Furstenberg.

Ecco una selezione dei migliori pezzi di design da comprare online per cambiare e rinnovare tutti gli ambienti della casa.

Diane von Furstenberg x H&M

La stilista belga ha realizzato 32 pezzi per il colosso svedese. Si parte dagli accessori di interni decorativi per gli interni come scatole, vassoi per arrivare a coperte di lana, fodere per cuscini, tazzine da caffè, piattini, vasi, e in aggiunta anche una vestaglia animalier

Tutti caratterizzati da stampe audaci che contraddistinguono da sempre lo stile di Diane von Furstenberg la collezione combina mobili, tessuti diversi e accessori dai colori diversi. Trovate la collection in vendita sul sito ufficiale di H&M.

H&M home collezione primavera estate 2021

In tema di mobili così come Zara Home anche H&M vende mobili piccoli, ad esempio uno dei più mobiletti più belli per il soggiorno è realizzato con i lati e le ante in rattan, grande tendenza del momento che spicca tra gli oltre 1400 articoli in vendita su H&M Home.

H&M HOME comodini, e tavolini

La tendenza design del 2021 punta sul ritorno dei colori e dei materiali naturali combinati con legno, ferro e tessuti per vestire la casa. Arredare la casa però è una questione di stile personale, quindi anche un mobiletto può abbellire un angolo del soggiorno. Mentre tavolini, trovano spazio in ogni stanza della casa, dal soggiorno alla camera da letto allo studio.

Quelli del nuovo catalogo H&M Home 2021 fanno parte della linea Conscious quelli rotondi caratterizzati da struttura in legno e vassoio sempre in rattan. Costano 89,00 euro

Ha uno stile più classico che ben si adatta agli arredi vintage moderno il tavolino contenitore realizzato in legno e vetro. Il prezzo di questo mobiletto è di 179,00 euro.

H&M HOME sedie e panche per l’interno e per l’esterno

Può una sedia cambiare l’arredamento di una stanza? Si basta scegliere qualcosa di particolare come questa sedia da cucina nera con gambe in metallo da abbinare alla vostra scrivania in legno chiaro. Il suo prezzo è di 59, 00 euro

Chi ha invece ha la fortuna di vivere in campagna o di avere un giardino o una terrazza, grande può arredare gli esterni combinando mobili diversi e versatili da usare sia per l’esterno che per gli interni della propria abitazione.

E infine, tappeti rotondi in iuta abbelliscono stanze ed esterni, così come in qualsiasi tipo di arredamento non devono mancare i cuscini e gli accessori decorativi.