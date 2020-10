Black Friday 2020 su Amazon: ci sono già molte offerte su piccoli elettrodomestici e prodotti per la casa. Ecco alcuni esempi di occasioni da non perdere.

Il Black Friday anticipato di Amazon offre già diverse occasioni, sconti, offerte e saldi su prodotti di ogni tipo, in particolare su casalinghi, prodotti per la casa e piccoli elettrodomestici. In attesa del Black Friday ufficiale è già il momento di approfittare di queste occasioni. Qualche esempio?

Black Friday anticipato 2020 su Amazon: spazzolini, bollitori, materassi, aspirapolveri e molto altro

Sconti del 26% su prodotti Philips per la cucina come il Tostapane e il Bollitore Elettrico, prodotti top-level a cifre decisamente basse se consideriamo il rapporto qualità prezzo.

Sempre in ambito prodotti per la casa e piccoli elettrodomestici tra le offerte del giorno si trovano forni elettrici, macchine per cucire o la Scopa Lavapavimenti a Vapore Rowenta, scontata del 28%.

Sempre cercatissimi a ogni Black Friday su Amazon sono gli spazzolini elettrici, tra i prodotti più acquistati negli ultimi anni, soprattutto quando sono in offerta.

Ne trovate già ora, in questi sconti anticipati, soprattutto della marca Oral B, nella pagina Cura della persona che Amazon dedica per il Black Friday. Anche queste, come altre, sono spesso offerte a tempo, dunque il consiglio è di affrettarvi o di ritornare spesso nella pagina e controllare le nuove offerte.

Se ci spostiamo invece in camera da letto, tra i prodotti già scontati in questo black friday 2020 anticipato, troviamo i materassi di Materassiedoghe: ogni giorno decine di offerte con sconti dal 15% al 33% in questa pagina dedicata a questi prodotti.

Scontatissima anche la griglia portapizze Guardini (61% di sconto), per poter cuocere più pizze contemporaneamente nel forno di casa.

Tra i prodotti più scontati di queste ore anche i paraspigoli per bambini, cioè un kit di strisce protettive per angoli e spigoli, anti collisioni, al momento scontato del 58%, che sicuramente interesserà le mamme e i papà con bambini piccoli.

Ogni giorno nuove offerte su Amazon Black Friday 2020

Questi sono alcuni esempi dei prodotti già convenienti in questo momento nel Black Friday anticipato di Amazon. Per non perdervi le offerte continue andate sulla pagina appositamente dedicata amazon.it/blackfriday.

Ricordiamo che molte offerte sono a tempo, e la durata può variare. Alcune durano 24 ore, altre 16 o 12. Il consiglio è di dare ogni tanto un’occhiata al sito.

Se gli sconti vi possono sembrare ancora bassi considerate che più avanti, quando il vero Black Friday 2020 ufficiale sarà iniziato, le offerte saranno più vantaggiose ma i prodotti finiranno più in fretta.

Bòlack Friday anticipato e poi il Black Friday ufficiale

In realtà già adesso ci sono molte offerte anticipate anche su altre tipologie di prodotti, come quelli elettronici, dove si trovano sconti anche dell’80%, di prodotti che potrebbero non trovarsi durante il Black Friday ufficiale.

Black Friday ufficiale che, ricordiamo, inizierà lunedì 23 novembre 2020 e durerà fino al venerdì 27 novembre 2020. Quella sarà la settimana dei mega-sconti su tutto ma, come abbiamo visto, Amazon ha anticipato l’iniziativa, almeno in parte, fino al 19 novembre. Dunque occhi aperte, non lasciatevi scappare le occasioni!

